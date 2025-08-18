Rohkem infot TEST

TEST Hinnainfo

TEST Ametlik veebisait

TEST Tokenoomika

TEST Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

test token please ignore logo

test token please ignore hind (TEST)

Loendis mitteolevad

1 TEST/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
test token please ignore (TEST) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:34:55 (UTC+8)

test token please ignore (TEST) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+8.05%

+8.05%

test token please ignore (TEST) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TEST kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TESTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TEST muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +8.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

test token please ignore (TEST) – turuteave

$ 32.41K
$ 32.41K$ 32.41K

--
----

$ 32.41K
$ 32.41K$ 32.41K

899.25M
899.25M 899.25M

899,252,963.607079
899,252,963.607079 899,252,963.607079

test token please ignore praegune turukapitalisatsioon on $ 32.41K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TEST ringlev varu on 899.25M, mille koguvaru on 899252963.607079. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 32.41K.

test token please ignore (TEST) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse test token please ignore ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse test token please ignore ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse test token please ignore ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse test token please ignore ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+6.26%
60 päeva$ 0+8.55%
90 päeva$ 0--

Mis on test token please ignore (TEST)

An accidental memecoin created by a boomer

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse test token please ignore (TEST) allikas

Ametlik veebisait

test token please ignore hinna ennustus (USD)

Kui palju on test token please ignore (TEST) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie test token please ignore (TEST) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida test token please ignore nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake test token please ignore hinna ennustust kohe!

TEST kohalike valuutade suhtes

test token please ignore (TEST) tokenoomika

test token please ignore (TEST) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TEST tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse test token please ignore (TEST) kohta

Kui palju on test token please ignore (TEST) tänapäeval väärt?
Reaalajas TEST hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TEST/USD hind?
Praegune hind TEST/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on test token please ignore turukapitalisatsioon?
TEST turukapitalisatsioon on $ 32.41K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TEST ringlev varu?
TEST ringlev varu on 899.25M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TEST (ATH) hind?
TEST saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade TEST madalaim (ATL) hind?
TEST nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TEST kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TEST kauplemismaht on -- USD.
Kas TEST sel aastal kõrgemale ka suundub?
TEST võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TEST hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:34:55 (UTC+8)

test token please ignore (TEST) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.