Ternio (TERN) tokenoomika

Ternio (TERN) teave Ternio has built Lexicon, the world's fastest blockchain capable of over 1 million transactions per second, fully decentralized and on-chain. Ternio will use Lexicon to disrupt the enterpise business market. Fintech, Advertising, Government or any industry requiring a high transacting blockchain. Ternio has signed partnerships in advertising, a $224 billion per year market. Ternio provides a verifiable and decentralized asset that empowers advertisers to verify spend through each intermediary and gives publishers the assurance and guarantee of being paid on delivery. The BlockCard is also produced by Ternio. A physical debit card that enables card holders to spend BTC, ETH, XLM or TERN wherever debit cards are accepted. Ametlik veebisait: https://unbanked.com/ Valge raamat: https://ternio.docsend.com/view/4jji4v4 Ostke TERN kohe!

Ternio (TERN) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Turukapital: $ 105.80K
Koguvaru: $ 1.00B
Ringlev varu: $ 432.89M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 244.41K
Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04758594
Kõigi aegade madalaim: $ 0.00008062
Praegune hind: $ 0.00024441

Ternio (TERN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ternio (TERN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TERN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TERN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TERN tokeni tokenoomikat, avastage TERN tokeni reaalajas hinda!

