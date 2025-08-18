Rohkem infot BARON

Terminalius Maximus (BARON) reaalajas hinnagraafik
Terminalius Maximus (BARON) hinna teave (USD)

Terminalius Maximus (BARON) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BARON kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BARONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01134729 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BARON muutunud -0.69% viimase tunni jooksul, -5.90% 24 tunni vältel +1.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Terminalius Maximus praegune turukapitalisatsioon on $ 21.95K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BARON ringlev varu on 998.17M, mille koguvaru on 998171342.741104. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 21.95K.

Mis on Terminalius Maximus (BARON)

The $BARON project is a community-driven token aiming to establish a dynamic ecosystem with innovative applications. While currently focused on building a strong foundation and growing its community, the project is actively developing a mini-game that will integrate with the $BARON token, creating an engaging use case and driving user interaction. The goal is to evolve $BARON into a token with real engagement and utility, with future plans to expand its applications as the ecosystem grows.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Terminalius Maximus hinna ennustus (USD)

Kui palju on Terminalius Maximus (BARON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Terminalius Maximus (BARON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Terminalius Maximus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Terminalius Maximus hinna ennustust kohe!

Terminalius Maximus (BARON) tokenoomika

Terminalius Maximus (BARON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BARON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Terminalius Maximus (BARON) kohta

Kui palju on Terminalius Maximus (BARON) tänapäeval väärt?
Reaalajas BARON hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BARON/USD hind?
Praegune hind BARON/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Terminalius Maximus turukapitalisatsioon?
BARON turukapitalisatsioon on $ 21.95K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BARON ringlev varu?
BARON ringlev varu on 998.17M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BARON (ATH) hind?
BARON saavutab ATH hinna summas 0.01134729 USD.
Mis oli kõigi aegade BARON madalaim (ATL) hind?
BARON nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BARON kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BARON kauplemismaht on -- USD.
Kas BARON sel aastal kõrgemale ka suundub?
BARON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BARON hinna ennustust.
