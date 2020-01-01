Teritori (TORI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Teritori (TORI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Teritori (TORI) teave Teritori token (TORI) is the Teritori Network’s native utility token, used as the primary means to govern, secure the blockchain, incentivize ecosystem contributors and use the various Teritori dApp features. Ametlik veebisait: https://teritori.com Valge raamat: https://teritori.gitbook.io/teritori-whitepaper/ Ostke TORI kohe!

Teritori (TORI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Teritori (TORI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 160.43K $ 160.43K $ 160.43K Koguvaru: $ 757.36M $ 757.36M $ 757.36M Ringlev varu: $ 391.75M $ 391.75M $ 391.75M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 310.15K $ 310.15K $ 310.15K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.780407 $ 0.780407 $ 0.780407 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00040952 $ 0.00040952 $ 0.00040952 Lisateave Teritori (TORI) hinna kohta

Teritori (TORI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Teritori (TORI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TORI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TORI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TORI tokeni tokenoomikat, avastage TORI tokeni reaalajas hinda!

TORI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TORI võiks suunduda? Meie TORI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TORI tokeni hinna ennustust kohe!

