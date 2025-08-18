Mis on Teritori (TORI)

Teritori token (TORI) is the Teritori Network’s native utility token, used as the primary means to govern, secure the blockchain, incentivize ecosystem contributors and use the various Teritori dApp features.

Üksuse Teritori (TORI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Teritori (TORI) tokenoomika

Teritori (TORI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TORI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Teritori (TORI) kohta Kui palju on Teritori (TORI) tänapäeval väärt? Reaalajas TORI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TORI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TORI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Teritori turukapitalisatsioon? TORI turukapitalisatsioon on $ 165.66K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TORI ringlev varu? TORI ringlev varu on 391.43M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TORI (ATH) hind? TORI saavutab ATH hinna summas 0.780407 USD . Mis oli kõigi aegade TORI madalaim (ATL) hind? TORI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on TORI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TORI kauplemismaht on -- USD . Kas TORI sel aastal kõrgemale ka suundub? TORI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TORI hinna ennustust

