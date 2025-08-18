Rohkem infot TORI

Teritori hind (TORI)

1 TORI/USD reaalajas hind:

$0.00042321
$0.00042321$0.00042321
-6.80%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Teritori (TORI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:46:17 (UTC+8)

Teritori (TORI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.780407
$ 0.780407$ 0.780407

$ 0
$ 0$ 0

-0.88%

-6.86%

+21.91%

+21.91%

Teritori (TORI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TORI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TORIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.780407 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TORI muutunud -0.88% viimase tunni jooksul, -6.86% 24 tunni vältel +21.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Teritori (TORI) – turuteave

$ 165.66K
$ 165.66K$ 165.66K

--
----

$ 320.19K
$ 320.19K$ 320.19K

391.43M
391.43M 391.43M

756,568,333.176293
756,568,333.176293 756,568,333.176293

Teritori praegune turukapitalisatsioon on $ 165.66K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TORI ringlev varu on 391.43M, mille koguvaru on 756568333.176293. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 320.19K.

Teritori (TORI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Teritori ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Teritori ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Teritori ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Teritori ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.86%
30 päeva$ 0+11.15%
60 päeva$ 0+10.78%
90 päeva$ 0--

Mis on Teritori (TORI)

Teritori token (TORI) is the Teritori Network’s native utility token, used as the primary means to govern, secure the blockchain, incentivize ecosystem contributors and use the various Teritori dApp features.

Teritori hinna ennustus (USD)

Kui palju on Teritori (TORI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Teritori (TORI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Teritori nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Teritori hinna ennustust kohe!

Teritori (TORI) tokenoomika

Teritori (TORI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TORI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Teritori (TORI) kohta

Kui palju on Teritori (TORI) tänapäeval väärt?
Reaalajas TORI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TORI/USD hind?
Praegune hind TORI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Teritori turukapitalisatsioon?
TORI turukapitalisatsioon on $ 165.66K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TORI ringlev varu?
TORI ringlev varu on 391.43M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TORI (ATH) hind?
TORI saavutab ATH hinna summas 0.780407 USD.
Mis oli kõigi aegade TORI madalaim (ATL) hind?
TORI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TORI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TORI kauplemismaht on -- USD.
Kas TORI sel aastal kõrgemale ka suundub?
TORI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TORI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:46:17 (UTC+8)

