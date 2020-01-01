TERA (TERA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TERA (TERA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TERA (TERA) teave Tera is a decentralized application platform. This is akin to an operating system. Tera consists of a repository of programs and data storage integrated into the Internet. The mechanism for publishing programs and data on this platform is free from censorship. The circulatory system is the blockchain. Ametlik veebisait: https://terafoundation.org Ostke TERA kohe!

TERA (TERA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TERA (TERA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 15.03M $ 15.03M $ 15.03M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 754.50M $ 754.50M $ 754.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.92M $ 19.92M $ 19.92M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02827364 $ 0.02827364 $ 0.02827364 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.01991732 $ 0.01991732 $ 0.01991732 Lisateave TERA (TERA) hinna kohta

TERA (TERA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TERA (TERA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TERA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TERA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TERA tokeni tokenoomikat, avastage TERA tokeni reaalajas hinda!

