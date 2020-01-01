tensorprox (SN91) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi tensorprox (SN91) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

tensorprox (SN91) teave We combine Infrastructure, ML, CyberSecurity Engineering and Bittensor to provide a constantly audited, decentralised platform that protects any connected workflows. First, we specialise in DDoS before expanding to new Attack Vectors. Ametlik veebisait: https://www.shugo.io/

tensorprox (SN91) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage tensorprox (SN91) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 911.26K $ 911.26K $ 911.26K Koguvaru: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Ringlev varu: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 911.26K $ 911.26K $ 911.26K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.11 $ 2.11 $ 2.11 Kõigi aegade madalaim: $ 0.610524 $ 0.610524 $ 0.610524 Praegune hind: $ 0.636536 $ 0.636536 $ 0.636536 Lisateave tensorprox (SN91) hinna kohta

tensorprox (SN91) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud tensorprox (SN91) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SN91 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SN91 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SN91 tokeni tokenoomikat, avastage SN91 tokeni reaalajas hinda!

