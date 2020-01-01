Tensorplex Staked TAO (STTAO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Tensorplex Staked TAO (STTAO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Tensorplex Staked TAO (STTAO) teave Tensorplex Staked TAO (stTAO) is a reward bearing Bittensor (TAO) LST by Tensorplex Labs. stTAO is a ERC20 token that allow investors to get exposure to the TAO ecosystem and enjoy staking rewards. Ametlik veebisait: https://stake.tensorplex.ai Valge raamat: https://docs.tensorplex.ai

Tensorplex Staked TAO (STTAO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tensorplex Staked TAO (STTAO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.24M $ 6.24M $ 6.24M Koguvaru: $ 14.65K $ 14.65K $ 14.65K Ringlev varu: $ 14.65K $ 14.65K $ 14.65K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.24M $ 6.24M $ 6.24M Kõigi aegade kõrgeim: $ 822.97 $ 822.97 $ 822.97 Kõigi aegade madalaim: $ 182.04 $ 182.04 $ 182.04 Praegune hind: $ 426.05 $ 426.05 $ 426.05 Lisateave Tensorplex Staked TAO (STTAO) hinna kohta

Tensorplex Staked TAO (STTAO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tensorplex Staked TAO (STTAO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STTAO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STTAO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STTAO tokeni tokenoomikat, avastage STTAO tokeni reaalajas hinda!

STTAO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STTAO võiks suunduda? Meie STTAO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

