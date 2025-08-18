Mis on Tellor Tributes (TRB)

Smart contracts on Ethereum are fully self contained and any information or access to off-chain data is restricted. Tellor solves this problem by creating a system where parties can request the value of an off-chain data point (e.g. ETH/USD) and miners compete to add this value to an on-chain data bank, accessible by all Ethereum smart contracts. Inputs to a data series are secured by a network of staked miners. The main Tellor smart contract creates a time series of each requested data series and aims to become the standard source of high value data for decentralized applications. This oracle, “Tellor”, utilizes similar incentive mechanisms to other cryptocurrency systems through the issuance of Tellor’s token, Tributes, that are used to request a particular data series from miners.

Üksuse Tellor Tributes (TRB) allikas Ametlik veebisait

TRB kohalike valuutade suhtes

Tellor Tributes (TRB) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tellor Tributes (TRB) kohta Kui palju on Tellor Tributes (TRB) tänapäeval väärt? Reaalajas TRB hind USD on 36.06 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TRB/USD hind? $ 36.06 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TRB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Tellor Tributes turukapitalisatsioon? TRB turukapitalisatsioon on $ 97.47M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TRB ringlev varu? TRB ringlev varu on 2.70M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRB (ATH) hind? TRB saavutab ATH hinna summas 593.09 USD . Mis oli kõigi aegade TRB madalaim (ATL) hind? TRB nägi ATL hinda summas 0.01001379 USD . Milline on TRB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TRB kauplemismaht on -- USD . Kas TRB sel aastal kõrgemale ka suundub? TRB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRB hinna ennustust

