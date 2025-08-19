Mis on TeleSwap (TSWAP)

TeleSwap is a Telegram mini app Cross-Chain Swap Exchange built on The Open Network. The exchange is backed up by TON blockchain and Ston.fi. What makes it outstanding is that exchange doesn't ask for wallet connect or previous sign up. Our main goal is to create a space without borders and show the crypto space what a true decentralisation means. Aswell we are partnering with all project with huge potential and offering them a help by providing our bridging service and crafting unique API and widgets.

TeleSwap hinna ennustus (USD)

Kui palju on TeleSwap (TSWAP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TeleSwap (TSWAP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TeleSwap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

TSWAP kohalike valuutade suhtes

TeleSwap (TSWAP) tokenoomika

TeleSwap (TSWAP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TSWAP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

