TeddyOnHeels (TOH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TeddyOnHeels (TOH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TeddyOnHeels (TOH) teave $TOH, or Teddy On Heels, is an innovative meme token designed to combine the fun and community-driven aspects of meme culture with the potential for financial growth. The project aims to create a vibrant ecosystem where users can engage, trade, and enjoy various activities centered around the $TOH token. With a focus on building a strong community, $TOH leverages social media and interactive platforms to foster engagement and promote the token. The project also emphasizes transparency and user empowerment, ensuring that holders have a voice in its development and future direction. Join the $TOH movement and be part of a playful yet promising cryptocurrency adventure! Ametlik veebisait: https://teddyonheels.com/ Valge raamat: https://teddyonheels.com/ Ostke TOH kohe!

TeddyOnHeels (TOH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TeddyOnHeels (TOH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 86.24K $ 86.24K $ 86.24K Koguvaru: $ 934.98M $ 934.98M $ 934.98M Ringlev varu: $ 934.98M $ 934.98M $ 934.98M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 86.24K $ 86.24K $ 86.24K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0014656 $ 0.0014656 $ 0.0014656 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave TeddyOnHeels (TOH) hinna kohta

TeddyOnHeels (TOH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TeddyOnHeels (TOH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TOH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TOH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TOH tokeni tokenoomikat, avastage TOH tokeni reaalajas hinda!

TOH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TOH võiks suunduda? Meie TOH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TOH tokeni hinna ennustust kohe!

