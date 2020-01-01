TEDDY BEAR (BEAR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TEDDY BEAR (BEAR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TEDDY BEAR (BEAR) teave Teddy Bear is a decentralized PRC-20 meme coin on PulseChain. Teddy Bear is all about paying homage to the endearing teddy bear that's become a familiar face in the crypto community, thanks to Richard Heart's livestreams. Teddy Bear is the number 1 meme coin on PulseChain. Ametlik veebisait: https://teddybearpulse.com Ostke BEAR kohe!

TEDDY BEAR (BEAR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TEDDY BEAR (BEAR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 14.12M $ 14.12M $ 14.12M Koguvaru: $ 993.40T $ 993.40T $ 993.40T Ringlev varu: $ 993.40T $ 993.40T $ 993.40T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.12M $ 14.12M $ 14.12M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave TEDDY BEAR (BEAR) hinna kohta

TEDDY BEAR (BEAR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TEDDY BEAR (BEAR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BEAR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BEAR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BEAR tokeni tokenoomikat, avastage BEAR tokeni reaalajas hinda!

BEAR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BEAR võiks suunduda? Meie BEAR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BEAR tokeni hinna ennustust kohe!

