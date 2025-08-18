Mis on TEDDY BEAR (BEAR)

Teddy Bear is a decentralized PRC-20 meme coin on PulseChain. Teddy Bear is all about paying homage to the endearing teddy bear that's become a familiar face in the crypto community, thanks to Richard Heart's livestreams. Teddy Bear is the number 1 meme coin on PulseChain.

Kui palju on TEDDY BEAR (BEAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TEDDY BEAR (BEAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TEDDY BEAR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

TEDDY BEAR (BEAR) tokenoomika

TEDDY BEAR (BEAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BEAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TEDDY BEAR (BEAR) kohta Kui palju on TEDDY BEAR (BEAR) tänapäeval väärt? Reaalajas BEAR hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BEAR/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BEAR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on TEDDY BEAR turukapitalisatsioon? BEAR turukapitalisatsioon on $ 16.15M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BEAR ringlev varu? BEAR ringlev varu on 993.40T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BEAR (ATH) hind? BEAR saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade BEAR madalaim (ATL) hind? BEAR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BEAR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BEAR kauplemismaht on -- USD . Kas BEAR sel aastal kõrgemale ka suundub? BEAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BEAR hinna ennustust

