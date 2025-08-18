Rohkem infot TDT

TDT Hinnainfo

TDT Ametlik veebisait

TDT Tokenoomika

TDT Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Tech Deck Turtle logo

Tech Deck Turtle hind (TDT)

Loendis mitteolevad

1 TDT/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Tech Deck Turtle (TDT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:47:03 (UTC+8)

Tech Deck Turtle (TDT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.81%

+3.81%

Tech Deck Turtle (TDT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TDT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TDTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TDT muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +3.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Tech Deck Turtle (TDT) – turuteave

$ 7.45K
$ 7.45K$ 7.45K

--
----

$ 7.45K
$ 7.45K$ 7.45K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Tech Deck Turtle praegune turukapitalisatsioon on $ 7.45K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TDT ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.45K.

Tech Deck Turtle (TDT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Tech Deck Turtle ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Tech Deck Turtle ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Tech Deck Turtle ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Tech Deck Turtle ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+32.12%
60 päeva$ 0+23.22%
90 päeva$ 0--

Mis on Tech Deck Turtle (TDT)

Tech Deck Turtle is a memecoin on the Solana Network.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Tech Deck Turtle (TDT) allikas

Ametlik veebisait

Tech Deck Turtle hinna ennustus (USD)

Kui palju on Tech Deck Turtle (TDT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tech Deck Turtle (TDT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tech Deck Turtle nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Tech Deck Turtle hinna ennustust kohe!

TDT kohalike valuutade suhtes

Tech Deck Turtle (TDT) tokenoomika

Tech Deck Turtle (TDT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TDT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tech Deck Turtle (TDT) kohta

Kui palju on Tech Deck Turtle (TDT) tänapäeval väärt?
Reaalajas TDT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TDT/USD hind?
Praegune hind TDT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Tech Deck Turtle turukapitalisatsioon?
TDT turukapitalisatsioon on $ 7.45K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TDT ringlev varu?
TDT ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TDT (ATH) hind?
TDT saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade TDT madalaim (ATL) hind?
TDT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TDT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TDT kauplemismaht on -- USD.
Kas TDT sel aastal kõrgemale ka suundub?
TDT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TDT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:47:03 (UTC+8)

Tech Deck Turtle (TDT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.