Rohkem infot TEAM

TEAM Hinnainfo

TEAM Ametlik veebisait

TEAM Tokenoomika

TEAM Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Team556 logo

Team556 hind (TEAM)

Loendis mitteolevad

1 TEAM/USD reaalajas hind:

$0.00025922
$0.00025922$0.00025922
-5.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Team556 (TEAM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:45:54 (UTC+8)

Team556 (TEAM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00115642
$ 0.00115642$ 0.00115642

$ 0
$ 0$ 0

-0.31%

-5.73%

+1.13%

+1.13%

Team556 (TEAM) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TEAM kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TEAMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00115642 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TEAM muutunud -0.31% viimase tunni jooksul, -5.73% 24 tunni vältel +1.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Team556 (TEAM) – turuteave

$ 181.97K
$ 181.97K$ 181.97K

--
----

$ 259.18K
$ 259.18K$ 259.18K

702.00M
702.00M 702.00M

999,852,382.1287181
999,852,382.1287181 999,852,382.1287181

Team556 praegune turukapitalisatsioon on $ 181.97K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TEAM ringlev varu on 702.00M, mille koguvaru on 999852382.1287181. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 259.18K.

Team556 (TEAM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Team556 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Team556 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Team556 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Team556 ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.73%
30 päeva$ 0-1.61%
60 päeva$ 0-4.93%
90 päeva$ 0--

Mis on Team556 (TEAM)

Team556 is a Solana-based cryptocurrency built for the firearms and Second Amendment industry. It provides a decentralized payment solution for retailers, ranges, and manufacturers, helping protect user privacy and reduce financial censorship. Team556 offers real-world utility through its custom-built POS system and dedicated Team556 wallet, allowing businesses to accept payments and manage transactions easily. The project is focused on delivering a full ecosystem designed to support and grow the 2A community with practical, blockchain-based solutions.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Team556 (TEAM) allikas

Ametlik veebisait

Team556 hinna ennustus (USD)

Kui palju on Team556 (TEAM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Team556 (TEAM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Team556 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Team556 hinna ennustust kohe!

TEAM kohalike valuutade suhtes

Team556 (TEAM) tokenoomika

Team556 (TEAM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TEAM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Team556 (TEAM) kohta

Kui palju on Team556 (TEAM) tänapäeval väärt?
Reaalajas TEAM hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TEAM/USD hind?
Praegune hind TEAM/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Team556 turukapitalisatsioon?
TEAM turukapitalisatsioon on $ 181.97K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TEAM ringlev varu?
TEAM ringlev varu on 702.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TEAM (ATH) hind?
TEAM saavutab ATH hinna summas 0.00115642 USD.
Mis oli kõigi aegade TEAM madalaim (ATL) hind?
TEAM nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TEAM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TEAM kauplemismaht on -- USD.
Kas TEAM sel aastal kõrgemale ka suundub?
TEAM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TEAM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:45:54 (UTC+8)

Team556 (TEAM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.