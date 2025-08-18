Rohkem infot MYSTEN

Team Mysten hind (MYSTEN)

Loendis mitteolevad

1 MYSTEN/USD reaalajas hind:

--
----
-11.20%1D
mexc
USD
Team Mysten (MYSTEN) reaalajas hinnagraafik
Team Mysten (MYSTEN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.51%

-10.49%

+0.01%

+0.01%

Team Mysten (MYSTEN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MYSTEN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MYSTENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MYSTEN muutunud -0.51% viimase tunni jooksul, -10.49% 24 tunni vältel +0.01% viimase 7 päeva jooksul.

Team Mysten (MYSTEN) – turuteave

$ 456.33K
$ 456.33K$ 456.33K

--
----

$ 477.30K
$ 477.30K$ 477.30K

9.56B
9.56B 9.56B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Team Mysten praegune turukapitalisatsioon on $ 456.33K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MYSTEN ringlev varu on 9.56B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 477.30K.

Team Mysten (MYSTEN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Team Mysten ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Team Mysten ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Team Mysten ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Team Mysten ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-10.49%
30 päeva$ 0+97.49%
60 päeva$ 0+187.49%
90 päeva$ 0--

Mis on Team Mysten (MYSTEN)

MYSTEN is a meme token on the Sui blockchain, parodying Mysten Labs, the creators of Sui, while taking on a Pokémon theme. Team Rocket turns into Team Mysten with each founder finding a new look. Mysten focuses heavily on community engagement by inviting everyone to create their own Mystémon using Pokémon-themed telegram character creation tool, MystenDex, and then wearing it or sharing it. Together Evan, Sam Adeniyi and their Mystémon are ready to blast off again.

Üksuse Team Mysten (MYSTEN) allikas

Ametlik veebisait

Team Mysten hinna ennustus (USD)

Kui palju on Team Mysten (MYSTEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Team Mysten (MYSTEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Team Mysten nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Team Mysten hinna ennustust kohe!

MYSTEN kohalike valuutade suhtes

Team Mysten (MYSTEN) tokenoomika

Team Mysten (MYSTEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MYSTEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Team Mysten (MYSTEN) kohta

Kui palju on Team Mysten (MYSTEN) tänapäeval väärt?
Reaalajas MYSTEN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MYSTEN/USD hind?
Praegune hind MYSTEN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Team Mysten turukapitalisatsioon?
MYSTEN turukapitalisatsioon on $ 456.33K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MYSTEN ringlev varu?
MYSTEN ringlev varu on 9.56B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MYSTEN (ATH) hind?
MYSTEN saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade MYSTEN madalaim (ATL) hind?
MYSTEN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MYSTEN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MYSTEN kauplemismaht on -- USD.
Kas MYSTEN sel aastal kõrgemale ka suundub?
MYSTEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MYSTEN hinna ennustust.
