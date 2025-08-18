Rohkem infot CANGURO

Team Canguro hind (CANGURO)

Loendis mitteolevad

1 CANGURO/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Team Canguro (CANGURO) reaalajas hinnagraafik
Team Canguro (CANGURO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

0.00%

-0.48%

-0.48%

Team Canguro (CANGURO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CANGURO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CANGUROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CANGURO muutunud -- viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -0.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Team Canguro (CANGURO) – turuteave

$ 9.60K
$ 9.60K$ 9.60K

--
----

$ 9.60K
$ 9.60K$ 9.60K

998.98M
998.98M 998.98M

998,981,801.853446
998,981,801.853446 998,981,801.853446

Team Canguro praegune turukapitalisatsioon on $ 9.60K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CANGURO ringlev varu on 998.98M, mille koguvaru on 998981801.853446. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.60K.

Team Canguro (CANGURO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Team Canguro ja USD hinnamuutus $ 0.0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Team Canguro ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Team Canguro ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Team Canguro ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0.00.00%
30 päeva$ 0+10.56%
60 päeva$ 0+24.57%
90 päeva$ 0--

Mis on Team Canguro (CANGURO)

Team Canguro 🦘is the most viral and fastest-growing PFP movement on the planet, rapidly taking over TikTok and other social media worldwide. The origins of Team Canguro 🦘trace back to Spanish-speaking TikTok users who popularized the trend as a way to build community and mutual support. The movement revolves around adopting a kangaroo image as a profile picture (PFP), symbolizing membership in this growing online community. Team Canguro started as a way for users to support each other by engaging with content and creating a shared identity. With hashtags like #teamcanguro 🦘🦘, it has gained widespread attention, evolving from a niche trend into a global phenomenon with millions of supporters on TikTok and beyond. The kangaroo 🦘 image itself originates from a 2014 National Geographic campaign titled "Wildlife Selfies," which showcased animals in human-like scenarios, including the iconic kangaroo taking a selfie. This playful, relatable imagery resonated with people, making the kangaroo a perfect mascot for the movement. For Team Canguro members, the kangaroo 🦘 symbolizes unity, playfulness, and unstoppable energy. It represents their collective identity as a supportive and creative community that "hops" together across social media platforms. Just as kangaroos are known for their leaps and forward momentum, Team Canguro embodies progress, mutual encouragement, and boundless enthusiasm. Join Team Canguro today! Be part of the most exciting movement on the internet! #canguro #teamcanguro 🦘🦘

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Team Canguro (CANGURO) allikas

Ametlik veebisait

Team Canguro hinna ennustus (USD)

Kui palju on Team Canguro (CANGURO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Team Canguro (CANGURO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Team Canguro nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Team Canguro hinna ennustust kohe!

CANGURO kohalike valuutade suhtes

Team Canguro (CANGURO) tokenoomika

Team Canguro (CANGURO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CANGURO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Team Canguro (CANGURO) kohta

Kui palju on Team Canguro (CANGURO) tänapäeval väärt?
Reaalajas CANGURO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CANGURO/USD hind?
Praegune hind CANGURO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Team Canguro turukapitalisatsioon?
CANGURO turukapitalisatsioon on $ 9.60K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CANGURO ringlev varu?
CANGURO ringlev varu on 998.98M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CANGURO (ATH) hind?
CANGURO saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade CANGURO madalaim (ATL) hind?
CANGURO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CANGURO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CANGURO kauplemismaht on -- USD.
Kas CANGURO sel aastal kõrgemale ka suundub?
CANGURO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CANGURO hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.