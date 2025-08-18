Rohkem infot TDCCP

TDCCP hind (TDCCP)

1 TDCCP/USD reaalajas hind:

$0.119261
$0.119261$0.119261
-5.80%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
TDCCP (TDCCP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:51:04 (UTC+8)

TDCCP (TDCCP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.11262
24 h madal
$ 0.131124
24 h kõrge

$ 0.11262
$ 0.131124
$ 0.440804
$ 0.11262
-0.73%

-6.46%

-15.93%

-15.93%

TDCCP (TDCCP) reaalajas hind on $0.118657. Viimase 24 tunni jooksul TDCCP kaubeldud madalaim $ 0.11262 ja kõrgeim $ 0.131124 näitab aktiivset turu volatiivsust. TDCCPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.440804 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.11262.

Lüliajalise tootluse osas on TDCCP muutunud -0.73% viimase tunni jooksul, -6.46% 24 tunni vältel -15.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TDCCP (TDCCP) – turuteave

$ 75.51M
--
$ 75.51M
640.00M
639,999,980.9
TDCCP praegune turukapitalisatsioon on $ 75.51M -- 24 tunnise kauplemismahuga. TDCCP ringlev varu on 640.00M, mille koguvaru on 639999980.9. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 75.51M.

TDCCP (TDCCP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TDCCP ja USD hinnamuutus $ -0.0082063046128005.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TDCCP ja USD hinnamuutus $ -0.0369142282.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TDCCP ja USD hinnamuutus $ -0.0549027956.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TDCCP ja USD hinnamuutus $ -0.2430960409432548.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0082063046128005-6.46%
30 päeva$ -0.0369142282-31.11%
60 päeva$ -0.0549027956-46.27%
90 päeva$ -0.2430960409432548-67.19%

Mis on TDCCP (TDCCP)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse TDCCP (TDCCP) allikas

TDCCP hinna ennustus (USD)

Kui palju on TDCCP (TDCCP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TDCCP (TDCCP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TDCCP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TDCCP hinna ennustust kohe!

TDCCP kohalike valuutade suhtes

TDCCP (TDCCP) tokenoomika

TDCCP (TDCCP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TDCCP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TDCCP (TDCCP) kohta

Kui palju on TDCCP (TDCCP) tänapäeval väärt?
Reaalajas TDCCP hind USD on 0.118657 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TDCCP/USD hind?
Praegune hind TDCCP/USD on $ 0.118657. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TDCCP turukapitalisatsioon?
TDCCP turukapitalisatsioon on $ 75.51M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TDCCP ringlev varu?
TDCCP ringlev varu on 640.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TDCCP (ATH) hind?
TDCCP saavutab ATH hinna summas 0.440804 USD.
Mis oli kõigi aegade TDCCP madalaim (ATL) hind?
TDCCP nägi ATL hinda summas 0.11262 USD.
Milline on TDCCP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TDCCP kauplemismaht on -- USD.
Kas TDCCP sel aastal kõrgemale ka suundub?
TDCCP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TDCCP hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:51:04 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.