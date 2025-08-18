Rohkem infot TAY

TAY hind (TAY)

1 TAY/USD reaalajas hind:

--
----
-0.30%1D
TAY (TAY) reaalajas hinnagraafik
TAY (TAY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.33%

-0.37%

-0.37%

-0.37%

TAY (TAY) reaalajas hind on $0.00006369. Viimase 24 tunni jooksul TAY kaubeldud madalaim $ 0.00006314 ja kõrgeim $ 0.00006393 näitab aktiivset turu volatiivsust. TAYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0078192 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00005475.

Lüliajalise tootluse osas on TAY muutunud +0.33% viimase tunni jooksul, -0.37% 24 tunni vältel -0.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TAY (TAY) – turuteave

--
----

TAY praegune turukapitalisatsioon on $ 33.32K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TAY ringlev varu on 524.08M, mille koguvaru on 524077393.021371. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 33.32K.

TAY (TAY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TAY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TAY ja USD hinnamuutus $ -0.0000064003.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TAY ja USD hinnamuutus $ -0.0000020256.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TAY ja USD hinnamuutus $ -0.00003816602321403453.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.37%
30 päeva$ -0.0000064003-10.04%
60 päeva$ -0.0000020256-3.18%
90 päeva$ -0.00003816602321403453-37.47%

Mis on TAY (TAY)

Introducing TAY, the new decentralized AI chatbot that builds on the lessons of Microsoft’s infamous Tay from 2016. While Microsoft’s Tay learned from real-time interactions but faced serious challenges from malicious users, we’ve created TAY with Fission’s decentralized AI framework to ensure a positive, transparent, and user-driven experience. Unlike its predecessor, TAY is equipped with robust safeguards, filtering systems, and community governance to prevent misuse. TAY is more than just a chatbot—it’s a fully customizable, user-driven conversational companion. Whether you’re seeking entertainment, motivation, or insightful chats, TAY adapts its personality, tone, and style based on your interactions, offering a unique experience every time. It seamlessly integrates with X (formerly Twitter), staying up to date with trending topics and memes, ensuring relevant and engaging conversations. Built on a decentralized framework, TAY prioritizes transparency and allows for continuous improvement driven by the community. Users can shape its traits, from humor and pacing to attitude, ensuring TAY matches their preferences. The integration of Web3 also guarantees the ethical handling of user data, preventing the exploitation seen with centralized systems. TAY represents the future of conversational AI: safe, adaptable, and community-driven. Join the next chapter in AI innovation on X, shape TAY’s personality, and explore the possibilities of decentralized, real-time learning with Fission-powered AI.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse TAY (TAY) allikas

Ametlik veebisait

TAY hinna ennustus (USD)

Kui palju on TAY (TAY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TAY (TAY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TAY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TAY hinna ennustust kohe!

TAY kohalike valuutade suhtes

TAY (TAY) tokenoomika

TAY (TAY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TAY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TAY (TAY) kohta

Kui palju on TAY (TAY) tänapäeval väärt?
Reaalajas TAY hind USD on 0.00006369 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TAY/USD hind?
Praegune hind TAY/USD on $ 0.00006369. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TAY turukapitalisatsioon?
TAY turukapitalisatsioon on $ 33.32K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TAY ringlev varu?
TAY ringlev varu on 524.08M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TAY (ATH) hind?
TAY saavutab ATH hinna summas 0.0078192 USD.
Mis oli kõigi aegade TAY madalaim (ATL) hind?
TAY nägi ATL hinda summas 0.00005475 USD.
Milline on TAY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TAY kauplemismaht on -- USD.
Kas TAY sel aastal kõrgemale ka suundub?
TAY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TAY hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.