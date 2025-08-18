Rohkem infot TASTE

TasteNFT logo

TasteNFT hind (TASTE)

Loendis mitteolevad

1 TASTE/USD reaalajas hind:

--
----
-2.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
TasteNFT (TASTE) reaalajas hinnagraafik
TasteNFT (TASTE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.11%

-2.51%

+1.06%

+1.06%

TasteNFT (TASTE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TASTE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TASTEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TASTE muutunud +0.11% viimase tunni jooksul, -2.51% 24 tunni vältel +1.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TasteNFT (TASTE) – turuteave

$ 510.68K
$ 510.68K$ 510.68K

--
----

$ 845.36K
$ 845.36K$ 845.36K

604.09T
604.09T 604.09T

1.0e+15
1.0e+15 1.0e+15

TasteNFT praegune turukapitalisatsioon on $ 510.68K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TASTE ringlev varu on 604.09T, mille koguvaru on 1.0e+15. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 845.36K.

TasteNFT (TASTE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TasteNFT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TasteNFT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TasteNFT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TasteNFT ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.51%
30 päeva$ 0+11.61%
60 päeva$ 0+26.26%
90 päeva$ 0--

Mis on TasteNFT (TASTE)

TasteNFT is a static liquidity protocol with a purpose. Join our fast growing community empowering creators of exclusive NFT artwork with sensual Taste!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse TasteNFT (TASTE) allikas

Ametlik veebisait

TasteNFT hinna ennustus (USD)

Kui palju on TasteNFT (TASTE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TasteNFT (TASTE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TasteNFT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TasteNFT hinna ennustust kohe!

TASTE kohalike valuutade suhtes

TasteNFT (TASTE) tokenoomika

TasteNFT (TASTE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TASTE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TasteNFT (TASTE) kohta

Kui palju on TasteNFT (TASTE) tänapäeval väärt?
Reaalajas TASTE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TASTE/USD hind?
Praegune hind TASTE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TasteNFT turukapitalisatsioon?
TASTE turukapitalisatsioon on $ 510.68K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TASTE ringlev varu?
TASTE ringlev varu on 604.09T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TASTE (ATH) hind?
TASTE saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade TASTE madalaim (ATL) hind?
TASTE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TASTE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TASTE kauplemismaht on -- USD.
Kas TASTE sel aastal kõrgemale ka suundub?
TASTE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TASTE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.