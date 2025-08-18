Mis on TasteNFT (TASTE)

TasteNFT is a static liquidity protocol with a purpose. Join our fast growing community empowering creators of exclusive NFT artwork with sensual Taste!

Kui palju on TasteNFT (TASTE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TasteNFT (TASTE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TasteNFT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

TasteNFT (TASTE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TASTE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TasteNFT (TASTE) kohta Kui palju on TasteNFT (TASTE) tänapäeval väärt? Reaalajas TASTE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TASTE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TASTE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on TasteNFT turukapitalisatsioon? TASTE turukapitalisatsioon on $ 510.68K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TASTE ringlev varu? TASTE ringlev varu on 604.09T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TASTE (ATH) hind? TASTE saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade TASTE madalaim (ATL) hind? TASTE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on TASTE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TASTE kauplemismaht on -- USD . Kas TASTE sel aastal kõrgemale ka suundub? TASTE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TASTE hinna ennustust

