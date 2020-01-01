TASS HUB (TASSHUB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TASS HUB (TASSHUB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TASS HUB (TASSHUB) teave TASSHUB is a creator-first, censorship-resistant content universe riding bareback on the Solana blockchain. Originally forged in the fire of NSFW rebellion, we're expanding our domain to unleash all kinds of digital mischief including art, audio, games, thinkpieces, degenerate DMs, and yes, the filth you clicked for. Built for creators who are sick of 50% platform fees and shadowbans, and for collectors who want to flex ownership instead of renting pixels from overlords. $TASSHUB is the lifeblood fueling everything from NFT drops and pay-per-view streams to DAO drama and ad placement wars. We did more than just build a platform. We summoned a goddamn ecosystem. Ametlik veebisait: https://tasshub.com/ Valge raamat: https://www.tasshub.com/whitepaper Ostke TASSHUB kohe!

TASS HUB (TASSHUB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TASS HUB (TASSHUB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.11M $ 4.11M $ 4.11M Koguvaru: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M Ringlev varu: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.11M $ 4.11M $ 4.11M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00720563 $ 0.00720563 $ 0.00720563 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00296127 $ 0.00296127 $ 0.00296127 Praegune hind: $ 0.00411995 $ 0.00411995 $ 0.00411995 Lisateave TASS HUB (TASSHUB) hinna kohta

TASS HUB (TASSHUB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TASS HUB (TASSHUB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TASSHUB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TASSHUB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TASSHUB tokeni tokenoomikat, avastage TASSHUB tokeni reaalajas hinda!

TASSHUB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TASSHUB võiks suunduda? Meie TASSHUB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TASSHUB tokeni hinna ennustust kohe!

