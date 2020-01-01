Tarot V1 (TAROT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Tarot V1 (TAROT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Tarot V1 (TAROT) teave Tarot is a decentralized lending protocol on Fantom Opera where users can participate as lenders or borrowers in isolated lending pools. Lenders can supply tokens to any lending pool in the Tarot Protocol to earn passive yield without impermanent loss, while borrowers can deposit LP tokens in a lending pool to borrow additional tokens in the token pair. This enables borrowers to leverage their LP tokens for even more LP tokens, allowing for leveraged yield farming and enhanced liquidity providing rewards. Ametlik veebisait: https://www.tarot.to Ostke TAROT kohe!

Tarot V1 (TAROT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tarot V1 (TAROT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 822.34K $ 822.34K $ 822.34K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 67.70M $ 67.70M $ 67.70M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.1 $ 4.1 $ 4.1 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00047595 $ 0.00047595 $ 0.00047595 Praegune hind: $ 0.01214679 $ 0.01214679 $ 0.01214679 Lisateave Tarot V1 (TAROT) hinna kohta

Tarot V1 (TAROT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tarot V1 (TAROT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TAROT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TAROT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TAROT tokeni tokenoomikat, avastage TAROT tokeni reaalajas hinda!

TAROT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TAROT võiks suunduda? Meie TAROT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TAROT tokeni hinna ennustust kohe!

