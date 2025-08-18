Rohkem infot TARIFF

TARIFF hind (TARIFF)

Loendis mitteolevad

1 TARIFF/USD reaalajas hind:

--
----
-6.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
TARIFF (TARIFF) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:18:43 (UTC+8)

TARIFF (TARIFF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00122091
$ 0.00122091$ 0.00122091

$ 0
$ 0$ 0

+0.31%

-6.19%

+10.83%

+10.83%

TARIFF (TARIFF) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TARIFF kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TARIFFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00122091 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TARIFF muutunud +0.31% viimase tunni jooksul, -6.19% 24 tunni vältel +10.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TARIFF (TARIFF) – turuteave

$ 45.76K
$ 45.76K$ 45.76K

--
----

$ 45.76K
$ 45.76K$ 45.76K

999.93M
999.93M 999.93M

999,931,826.424671
999,931,826.424671 999,931,826.424671

TARIFF praegune turukapitalisatsioon on $ 45.76K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TARIFF ringlev varu on 999.93M, mille koguvaru on 999931826.424671. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 45.76K.

TARIFF (TARIFF) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TARIFF ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TARIFF ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TARIFF ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TARIFF ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.19%
30 päeva$ 0-12.39%
60 päeva$ 0-2.03%
90 päeva$ 0--

Mis on TARIFF (TARIFF)

Trumps favorite word. "The most beautiful word in the dictionary is Tariff" Tariff is a crypto token with the goal of creating a community that promotes President Trump's agenda especially his plans for using tariffs to replace personal income taxes. We have some innovative ideas for staking like "Operation Flywheel” and with partnerships like Jupiter Exchange and the Meteora M3M3 platform, you can be confident in trading and staking your tokens.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse TARIFF (TARIFF) allikas

Ametlik veebisait

TARIFF hinna ennustus (USD)

Kui palju on TARIFF (TARIFF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TARIFF (TARIFF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TARIFF nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TARIFF hinna ennustust kohe!

TARIFF kohalike valuutade suhtes

TARIFF (TARIFF) tokenoomika

TARIFF (TARIFF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TARIFF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TARIFF (TARIFF) kohta

Kui palju on TARIFF (TARIFF) tänapäeval väärt?
Reaalajas TARIFF hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TARIFF/USD hind?
Praegune hind TARIFF/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TARIFF turukapitalisatsioon?
TARIFF turukapitalisatsioon on $ 45.76K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TARIFF ringlev varu?
TARIFF ringlev varu on 999.93M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TARIFF (ATH) hind?
TARIFF saavutab ATH hinna summas 0.00122091 USD.
Mis oli kõigi aegade TARIFF madalaim (ATL) hind?
TARIFF nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TARIFF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TARIFF kauplemismaht on -- USD.
Kas TARIFF sel aastal kõrgemale ka suundub?
TARIFF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TARIFF hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.