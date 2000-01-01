Taraswap (TSWAP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Taraswap (TSWAP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Taraswap (TSWAP) teave Taraswap is first yield-centric DEX and BRIDGE on Taraxa. Swap 2000+ cryptocurrencies directly into Taraxa and explore Mainnet. Uni V3 fork. Trade on-chain and cross-chain directly from taraswap.app. Provide liquidity and participate in farming pools for rewards. Launch your project on taraswap.app and expose yourself to Taraxa Community. Enjoy holders benefits such as revenue share model and token staking. Ametlik veebisait: https://www.taraswap.info/ Valge raamat: https://docs.taraswap.info/docs

Taraswap (TSWAP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Taraswap (TSWAP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 459.96K $ 459.96K $ 459.96K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 459.96K $ 459.96K $ 459.96K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01762556 $ 0.01762556 $ 0.01762556 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00045996 $ 0.00045996 $ 0.00045996 Lisateave Taraswap (TSWAP) hinna kohta

Taraswap (TSWAP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Taraswap (TSWAP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TSWAP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TSWAP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TSWAP tokeni tokenoomikat, avastage TSWAP tokeni reaalajas hinda!

TSWAP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TSWAP võiks suunduda? Meie TSWAP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TSWAP tokeni hinna ennustust kohe!

