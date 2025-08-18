Mis on Taraswap (TSWAP)

Taraswap is first yield-centric DEX and BRIDGE on Taraxa. Swap 2000+ cryptocurrencies directly into Taraxa and explore Mainnet. Uni V3 fork. Trade on-chain and cross-chain directly from taraswap.app. Provide liquidity and participate in farming pools for rewards. Launch your project on taraswap.app and expose yourself to Taraxa Community. Enjoy holders benefits such as revenue share model and token staking.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Taraswap (TSWAP) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Taraswap hinna ennustus (USD)

Kui palju on Taraswap (TSWAP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Taraswap (TSWAP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Taraswap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Taraswap hinna ennustust kohe!

TSWAP kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Taraswap (TSWAP) tokenoomika

Taraswap (TSWAP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TSWAP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Taraswap (TSWAP) kohta Kui palju on Taraswap (TSWAP) tänapäeval väärt? Reaalajas TSWAP hind USD on 0.00045996 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TSWAP/USD hind? $ 0.00045996 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TSWAP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Taraswap turukapitalisatsioon? TSWAP turukapitalisatsioon on $ 459.96K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TSWAP ringlev varu? TSWAP ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TSWAP (ATH) hind? TSWAP saavutab ATH hinna summas 0.01762556 USD . Mis oli kõigi aegade TSWAP madalaim (ATL) hind? TSWAP nägi ATL hinda summas 0.00040724 USD . Milline on TSWAP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TSWAP kauplemismaht on -- USD . Kas TSWAP sel aastal kõrgemale ka suundub? TSWAP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TSWAP hinna ennustust

Taraswap (TSWAP) Olulised valdkonna uudised