Taraswap logo

Taraswap hind (TSWAP)

Loendis mitteolevad

1 TSWAP/USD reaalajas hind:

$0.00045996
-0.60%1D
mexc
USD
Taraswap (TSWAP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:07:34 (UTC+8)

Taraswap (TSWAP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00043242
24 h madal
$ 0.00046954
24 h kõrge

$ 0.00043242
$ 0.00046954
$ 0.01762556
$ 0.00040724
0.00%

-0.52%

-56.89%

-56.89%

Taraswap (TSWAP) reaalajas hind on $0.00045996. Viimase 24 tunni jooksul TSWAP kaubeldud madalaim $ 0.00043242 ja kõrgeim $ 0.00046954 näitab aktiivset turu volatiivsust. TSWAPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01762556 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00040724.

Lüliajalise tootluse osas on TSWAP muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.52% 24 tunni vältel -56.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Taraswap (TSWAP) – turuteave

$ 459.96K
--
$ 459.96K
1.00B
1,000,000,000.0
Taraswap praegune turukapitalisatsioon on $ 459.96K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TSWAP ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 459.96K.

Taraswap (TSWAP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Taraswap ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Taraswap ja USD hinnamuutus $ -0.0002813334.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Taraswap ja USD hinnamuutus $ -0.0003538135.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Taraswap ja USD hinnamuutus $ -0.0029836557698194713.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.52%
30 päeva$ -0.0002813334-61.16%
60 päeva$ -0.0003538135-76.92%
90 päeva$ -0.0029836557698194713-86.64%

Mis on Taraswap (TSWAP)

Taraswap is first yield-centric DEX and BRIDGE on Taraxa. Swap 2000+ cryptocurrencies directly into Taraxa and explore Mainnet. Uni V3 fork. Trade on-chain and cross-chain directly from taraswap.app. Provide liquidity and participate in farming pools for rewards. Launch your project on taraswap.app and expose yourself to Taraxa Community. Enjoy holders benefits such as revenue share model and token staking.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Taraswap (TSWAP) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Taraswap hinna ennustus (USD)

Kui palju on Taraswap (TSWAP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Taraswap (TSWAP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Taraswap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Taraswap hinna ennustust kohe!

TSWAP kohalike valuutade suhtes

Taraswap (TSWAP) tokenoomika

Taraswap (TSWAP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TSWAP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Taraswap (TSWAP) kohta

Kui palju on Taraswap (TSWAP) tänapäeval väärt?
Reaalajas TSWAP hind USD on 0.00045996 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TSWAP/USD hind?
Praegune hind TSWAP/USD on $ 0.00045996. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Taraswap turukapitalisatsioon?
TSWAP turukapitalisatsioon on $ 459.96K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TSWAP ringlev varu?
TSWAP ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TSWAP (ATH) hind?
TSWAP saavutab ATH hinna summas 0.01762556 USD.
Mis oli kõigi aegade TSWAP madalaim (ATL) hind?
TSWAP nägi ATL hinda summas 0.00040724 USD.
Milline on TSWAP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TSWAP kauplemismaht on -- USD.
Kas TSWAP sel aastal kõrgemale ka suundub?
TSWAP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TSWAP hinna ennustust.
