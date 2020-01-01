TAOTools (TAOTOOLS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TAOTools (TAOTOOLS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TAOTools (TAOTOOLS) teave TAOTools aims to become the one-stop-shop for the Bittensor network, providing users with all necessary tools to bridge to and interact with the Bittensor ecosystem, as well as an extensive selection of subnets to try out. Utilizing both a Web dApp and Telegram bot, we offer a wide variety of subnets for users to try, as well as a bridging function to get started with the ecosystem seamlessly. These functionalities are described in more detail in the next chapter of this Documentation. Ametlik veebisait: https://www.taotools.ai/ Valge raamat: https://taotools-documentation.gitbook.io/taotools-documentation Ostke TAOTOOLS kohe!

TAOTools (TAOTOOLS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TAOTools (TAOTOOLS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 24.01K $ 24.01K $ 24.01K Koguvaru: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ringlev varu: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 24.01K $ 24.01K $ 24.01K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.01 $ 1.01 $ 1.01 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01035041 $ 0.01035041 $ 0.01035041 Praegune hind: $ 0.02400633 $ 0.02400633 $ 0.02400633 Lisateave TAOTools (TAOTOOLS) hinna kohta

TAOTools (TAOTOOLS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TAOTools (TAOTOOLS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TAOTOOLS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TAOTOOLS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TAOTOOLS tokeni tokenoomikat, avastage TAOTOOLS tokeni reaalajas hinda!

TAOTOOLS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TAOTOOLS võiks suunduda? Meie TAOTOOLS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TAOTOOLS tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!