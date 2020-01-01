Tao Accounting System (TAS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Tao Accounting System (TAS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Tao Accounting System (TAS) teave Introducing Experimental Token Standards to TAO Bittensor Network Ametlik veebisait: https://tas.financial/ Valge raamat: https://docs.tas.financial/ Ostke TAS kohe!

Tao Accounting System (TAS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tao Accounting System (TAS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 65.16K Koguvaru: $ 10.00M Ringlev varu: $ 10.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 65.16K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.36 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00246071 Praegune hind: $ 0.00651559 Lisateave Tao Accounting System (TAS) hinna kohta

Tao Accounting System (TAS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tao Accounting System (TAS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TAS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TAS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TAS tokeni tokenoomikat, avastage TAS tokeni reaalajas hinda!

TAS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TAS võiks suunduda? Meie TAS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TAS tokeni hinna ennustust kohe!

