Mis on Tamatest (TAMATEST)

On the eve of the highly anticipated Tama.meme launch, a test on Ronin Mainnet was performed, launching a test token on Ronin mainnet called TAMATEST. It was airdropped to all Moki NFT holders. No utility, no intentions, just a test. Despite numerous attempts from the devs telling us "DO NOT BUY" and "it's worthless", TAMATEST became Ronin Network's first memecoin. The Ronin community took over and cemented TAMATEST into Ronin history.

Kui palju on Tamatest (TAMATEST) tänapäeval väärt? Reaalajas TAMATEST hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on TAMATEST turukapitalisatsioon? TAMATEST turukapitalisatsioon on $ 15.74K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TAMATEST ringlev varu? TAMATEST ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TAMATEST (ATH) hind? TAMATEST saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade TAMATEST madalaim (ATL) hind? TAMATEST nägi ATL hinda summas 0 USD .

