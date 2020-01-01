Taler (TLR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Taler (TLR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Taler (TLR) teave "February 10 took place on the cryptocurrency fork Taler. https://talercrypto.com/#modal

● PoW/PoS algorithm - Lyra2z ● Issue - 23,333,333 coins ● Unit time - 1 minute ● Remuneration - 7 TLR coins ● Mining Hardware - CPU, GPU, PoS ● Difficulty adjustment - every block ● Atomic swaps ● Segwit & Lightning ● Replay protection ● Unique address format Bech32 " Ametlik veebisait: http://talercrypto.com Ostke TLR kohe!

Taler (TLR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Taler (TLR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.84K $ 10.84K $ 10.84K Koguvaru: $ 19.38M $ 19.38M $ 19.38M Ringlev varu: $ 19.38M $ 19.38M $ 19.38M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.84K $ 10.84K $ 10.84K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.119703 $ 0.119703 $ 0.119703 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00055964 $ 0.00055964 $ 0.00055964 Lisateave Taler (TLR) hinna kohta

Taler (TLR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Taler (TLR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TLR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TLR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TLR tokeni tokenoomikat, avastage TLR tokeni reaalajas hinda!

TLR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TLR võiks suunduda? Meie TLR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TLR tokeni hinna ennustust kohe!

