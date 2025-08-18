Rohkem infot TLR

TLR Hinnainfo

TLR Ametlik veebisait

TLR Tokenoomika

TLR Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Taler logo

Taler hind (TLR)

Loendis mitteolevad

1 TLR/USD reaalajas hind:

$0.00055964
$0.00055964$0.00055964
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Taler (TLR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:34:28 (UTC+8)

Taler (TLR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.119703
$ 0.119703$ 0.119703

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-31.99%

-31.99%

Taler (TLR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TLR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TLRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.119703 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TLR muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -31.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Taler (TLR) – turuteave

$ 10.84K
$ 10.84K$ 10.84K

--
----

$ 10.84K
$ 10.84K$ 10.84K

19.37M
19.37M 19.37M

19,374,752.2026011
19,374,752.2026011 19,374,752.2026011

Taler praegune turukapitalisatsioon on $ 10.84K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TLR ringlev varu on 19.37M, mille koguvaru on 19374752.2026011. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.84K.

Taler (TLR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Taler ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Taler ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Taler ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Taler ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-22.13%
60 päeva$ 0-27.93%
90 päeva$ 0--

Mis on Taler (TLR)

"February 10 took place on the cryptocurrency fork Taler. https://talercrypto.com/#modal ● PoW/PoS algorithm - Lyra2z ● Issue - 23,333,333 coins ● Unit time - 1 minute ● Remuneration - 7 TLR coins ● Mining Hardware - CPU, GPU, PoS ● Difficulty adjustment - every block ● Atomic swaps ● Segwit & Lightning ● Replay protection ● Unique address format Bech32 "

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Taler (TLR) allikas

Ametlik veebisait

Taler hinna ennustus (USD)

Kui palju on Taler (TLR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Taler (TLR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Taler nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Taler hinna ennustust kohe!

TLR kohalike valuutade suhtes

Taler (TLR) tokenoomika

Taler (TLR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TLR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Taler (TLR) kohta

Kui palju on Taler (TLR) tänapäeval väärt?
Reaalajas TLR hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TLR/USD hind?
Praegune hind TLR/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Taler turukapitalisatsioon?
TLR turukapitalisatsioon on $ 10.84K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TLR ringlev varu?
TLR ringlev varu on 19.37M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TLR (ATH) hind?
TLR saavutab ATH hinna summas 0.119703 USD.
Mis oli kõigi aegade TLR madalaim (ATL) hind?
TLR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TLR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TLR kauplemismaht on -- USD.
Kas TLR sel aastal kõrgemale ka suundub?
TLR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TLR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:34:28 (UTC+8)

Taler (TLR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.