Mis on Taler (TLR)

"February 10 took place on the cryptocurrency fork Taler. https://talercrypto.com/#modal ● PoW/PoS algorithm - Lyra2z ● Issue - 23,333,333 coins ● Unit time - 1 minute ● Remuneration - 7 TLR coins ● Mining Hardware - CPU, GPU, PoS ● Difficulty adjustment - every block ● Atomic swaps ● Segwit & Lightning ● Replay protection ● Unique address format Bech32 "

Taler (TLR) allikas Ametlik veebisait

TLR kohalike valuutade suhtes

Taler (TLR) tokenoomika

Taler (TLR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TLR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Taler (TLR) kohta Kui palju on Taler (TLR) tänapäeval väärt? Reaalajas TLR hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TLR/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TLR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Taler turukapitalisatsioon? TLR turukapitalisatsioon on $ 10.84K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TLR ringlev varu? TLR ringlev varu on 19.37M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TLR (ATH) hind? TLR saavutab ATH hinna summas 0.119703 USD . Mis oli kõigi aegade TLR madalaim (ATL) hind? TLR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on TLR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TLR kauplemismaht on -- USD . Kas TLR sel aastal kõrgemale ka suundub? TLR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TLR hinna ennustust

Taler (TLR) Olulised valdkonna uudised