TaleCraft (CRAFT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TaleCraft (CRAFT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TaleCraft (CRAFT) teave The First Crafting Game on Avalanche TaleCraft is a PVP, play-to-earn card board game, driven by a unique mint and craft mechanic, where players grow more powerful through gamified NFT alchemy. Elemental base cards are sold weekly, allowing only the most skilled alchemists to thrive and progress in this medieval metaverse. All NFT holders will receive AVAX yield generated by the game ecosystem, rewarding the most loyal and skilled holders. Ametlik veebisait: https://talecraft.io/ Ostke CRAFT kohe!

TaleCraft (CRAFT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TaleCraft (CRAFT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.72K Koguvaru: $ 30.00M Ringlev varu: $ 7.01M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 33.03K Kõigi aegade kõrgeim: $ 16.6 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0.00110109

TaleCraft (CRAFT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TaleCraft (CRAFT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CRAFT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CRAFT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CRAFT tokeni tokenoomikat, avastage CRAFT tokeni reaalajas hinda!

CRAFT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CRAFT võiks suunduda? Meie CRAFT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CRAFT tokeni hinna ennustust kohe!

