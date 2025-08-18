Mis on TaleCraft (CRAFT)

The First Crafting Game on Avalanche TaleCraft is a PVP, play-to-earn card board game, driven by a unique mint and craft mechanic, where players grow more powerful through gamified NFT alchemy. Elemental base cards are sold weekly, allowing only the most skilled alchemists to thrive and progress in this medieval metaverse. All NFT holders will receive AVAX yield generated by the game ecosystem, rewarding the most loyal and skilled holders.

TaleCraft hinna ennustus (USD)

Kui palju on TaleCraft (CRAFT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TaleCraft (CRAFT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TaleCraft nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

CRAFT kohalike valuutade suhtes

TaleCraft (CRAFT) tokenoomika

TaleCraft (CRAFT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRAFT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TaleCraft (CRAFT) kohta Kui palju on TaleCraft (CRAFT) tänapäeval väärt? Reaalajas CRAFT hind USD on 0.00108834 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CRAFT/USD hind? $ 0.00108834 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CRAFT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on TaleCraft turukapitalisatsioon? CRAFT turukapitalisatsioon on $ 7.63K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CRAFT ringlev varu? CRAFT ringlev varu on 7.01M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRAFT (ATH) hind? CRAFT saavutab ATH hinna summas 16.6 USD . Mis oli kõigi aegade CRAFT madalaim (ATL) hind? CRAFT nägi ATL hinda summas 0.00093448 USD . Milline on CRAFT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CRAFT kauplemismaht on -- USD . Kas CRAFT sel aastal kõrgemale ka suundub? CRAFT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRAFT hinna ennustust

