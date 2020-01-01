Talahon ($TALAHON) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Talahon ($TALAHON) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Talahon ($TALAHON) teave Talahon is a community-driven meme token designed to fuel a variety of Web3 initiatives. Entirely owned by the community, Talahon is committed to creating tangible value for its members through real-world integrations, including exclusive merchandise and community-centric projects. Our mission is to build a robust community base that enhances the adoption and utility of the Talahon token. The King of All Meme Coins: Imagine a German migrant with sneakers, black jogging pants, and a Gucci bag becoming the hero of the crypto world. Ametlik veebisait: https://www.talahon.wtf/ Valge raamat: https://www.talahon.wtf Ostke $TALAHON kohe!

Talahon ($TALAHON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Talahon ($TALAHON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 15.90K $ 15.90K $ 15.90K Koguvaru: $ 960.00M $ 960.00M $ 960.00M Ringlev varu: $ 960.00M $ 960.00M $ 960.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 15.90K $ 15.90K $ 15.90K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00352733 $ 0.00352733 $ 0.00352733 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Talahon ($TALAHON) hinna kohta

Talahon ($TALAHON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Talahon ($TALAHON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $TALAHON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $TALAHON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $TALAHON tokeni tokenoomikat, avastage $TALAHON tokeni reaalajas hinda!

$TALAHON – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $TALAHON võiks suunduda? Meie $TALAHON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $TALAHON tokeni hinna ennustust kohe!

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma.

