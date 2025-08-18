Rohkem infot TAJ

TajCoin hind (TAJ)

Loendis mitteolevad

1 TAJ/USD reaalajas hind:

-1.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
TajCoin (TAJ) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:04:43 (UTC+8)

TajCoin (TAJ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.01%

-1.25%

-1.58%

-1.58%

TajCoin (TAJ) reaalajas hind on $0.00348367. Viimase 24 tunni jooksul TAJ kaubeldud madalaim $ 0.00348309 ja kõrgeim $ 0.00355239 näitab aktiivset turu volatiivsust. TAJkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03656277 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00009467.

Lüliajalise tootluse osas on TAJ muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -1.25% 24 tunni vältel -1.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TajCoin (TAJ) – turuteave

--
----

--
----

TajCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 120.98K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TAJ ringlev varu on 34.73M, mille koguvaru on . Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 0.00.

TajCoin (TAJ) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TajCoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TajCoin ja USD hinnamuutus $ -0.0015493657.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TajCoin ja USD hinnamuutus $ +0.0008067873.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TajCoin ja USD hinnamuutus $ +0.0006273067548686705.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.25%
30 päeva$ -0.0015493657-44.47%
60 päeva$ +0.0008067873+23.16%
90 päeva$ +0.0006273067548686705+21.96%

Mis on TajCoin (TAJ)

TajCoin is a decentralized open source cryptocurrency.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse TajCoin (TAJ) allikas

Ametlik veebisait

TajCoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on TajCoin (TAJ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TajCoin (TAJ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TajCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TajCoin hinna ennustust kohe!

TAJ kohalike valuutade suhtes

TajCoin (TAJ) tokenoomika

TajCoin (TAJ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TAJ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TajCoin (TAJ) kohta

Kui palju on TajCoin (TAJ) tänapäeval väärt?
Reaalajas TAJ hind USD on 0.00348367 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TAJ/USD hind?
Praegune hind TAJ/USD on $ 0.00348367. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TajCoin turukapitalisatsioon?
TAJ turukapitalisatsioon on $ 120.98K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TAJ ringlev varu?
TAJ ringlev varu on 34.73M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TAJ (ATH) hind?
TAJ saavutab ATH hinna summas 0.03656277 USD.
Mis oli kõigi aegade TAJ madalaim (ATL) hind?
TAJ nägi ATL hinda summas 0.00009467 USD.
Milline on TAJ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TAJ kauplemismaht on -- USD.
Kas TAJ sel aastal kõrgemale ka suundub?
TAJ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TAJ hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.