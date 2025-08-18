Mis on TAIKI INU (TAIKI)

$TAIKI is a community-driven meme token honoring one of the earliest and most iconic Shiba Inu images on the internet — a 2008 public domain photo of Taiki, taken by Italian photographer Roberto Vasarri. The project aims to preserve a piece of meme and internet history by putting Taiki “on-chain.” It has no presale, no team allocation, and no tax — 100% fair launch, fully decentralized, and owned by the community.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse TAIKI INU (TAIKI) allikas Ametlik veebisait

TAIKI INU hinna ennustus (USD)

Kui palju on TAIKI INU (TAIKI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TAIKI INU (TAIKI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TAIKI INU nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TAIKI INU hinna ennustust kohe!

TAIKI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

TAIKI INU (TAIKI) tokenoomika

TAIKI INU (TAIKI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TAIKI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TAIKI INU (TAIKI) kohta Kui palju on TAIKI INU (TAIKI) tänapäeval väärt? Reaalajas TAIKI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TAIKI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TAIKI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on TAIKI INU turukapitalisatsioon? TAIKI turukapitalisatsioon on $ 399.68K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TAIKI ringlev varu? TAIKI ringlev varu on 909.63B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TAIKI (ATH) hind? TAIKI saavutab ATH hinna summas 0.00000284 USD . Mis oli kõigi aegade TAIKI madalaim (ATL) hind? TAIKI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on TAIKI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TAIKI kauplemismaht on -- USD . Kas TAIKI sel aastal kõrgemale ka suundub? TAIKI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TAIKI hinna ennustust

TAIKI INU (TAIKI) Olulised valdkonna uudised