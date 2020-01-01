TAIKAI (TKAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TAIKAI (TKAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TAIKAI (TKAI) teave TAIKAI is a hackathon platform that connects companies with talented developers to create solutions. We offer innovators a fun and exciting way to learn new skills, build cool projects, and earn rewards. Ametlik veebisait: https://taikai.network/ Valge raamat: https://taikai.network/garden-whitepaper Ostke TKAI kohe!

TAIKAI (TKAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TAIKAI (TKAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 253.25K $ 253.25K $ 253.25K Koguvaru: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Ringlev varu: $ 86.94M $ 86.94M $ 86.94M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 873.85K $ 873.85K $ 873.85K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01122729 $ 0.01122729 $ 0.01122729 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00160005 $ 0.00160005 $ 0.00160005 Praegune hind: $ 0.0029158 $ 0.0029158 $ 0.0029158 Lisateave TAIKAI (TKAI) hinna kohta

TAIKAI (TKAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TAIKAI (TKAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TKAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TKAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TKAI tokeni tokenoomikat, avastage TKAI tokeni reaalajas hinda!

