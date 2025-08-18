Rohkem infot TKAI

TKAI Hinnainfo

TKAI Valge raamat

TKAI Ametlik veebisait

TKAI Tokenoomika

TKAI Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

TAIKAI logo

TAIKAI hind (TKAI)

Loendis mitteolevad

1 TKAI/USD reaalajas hind:

$0.00311946
$0.00311946$0.00311946
-5.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
TAIKAI (TKAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:45:29 (UTC+8)

TAIKAI (TKAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0031205
$ 0.0031205$ 0.0031205
24 h madal
$ 0.00335649
$ 0.00335649$ 0.00335649
24 h kõrge

$ 0.0031205
$ 0.0031205$ 0.0031205

$ 0.00335649
$ 0.00335649$ 0.00335649

$ 0.01122729
$ 0.01122729$ 0.01122729

$ 0.00160005
$ 0.00160005$ 0.00160005

-0.29%

-5.72%

-11.09%

-11.09%

TAIKAI (TKAI) reaalajas hind on $0.00311946. Viimase 24 tunni jooksul TKAI kaubeldud madalaim $ 0.0031205 ja kõrgeim $ 0.00335649 näitab aktiivset turu volatiivsust. TKAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01122729 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00160005.

Lüliajalise tootluse osas on TKAI muutunud -0.29% viimase tunni jooksul, -5.72% 24 tunni vältel -11.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TAIKAI (TKAI) – turuteave

$ 271.21K
$ 271.21K$ 271.21K

--
----

$ 935.84K
$ 935.84K$ 935.84K

86.94M
86.94M 86.94M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

TAIKAI praegune turukapitalisatsioon on $ 271.21K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TKAI ringlev varu on 86.94M, mille koguvaru on 300000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 935.84K.

TAIKAI (TKAI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TAIKAI ja USD hinnamuutus $ -0.000189504200901304.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TAIKAI ja USD hinnamuutus $ -0.0001990018.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TAIKAI ja USD hinnamuutus $ +0.0007509678.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TAIKAI ja USD hinnamuutus $ +0.0007040710310136734.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000189504200901304-5.72%
30 päeva$ -0.0001990018-6.37%
60 päeva$ +0.0007509678+24.07%
90 päeva$ +0.0007040710310136734+29.15%

Mis on TAIKAI (TKAI)

TAIKAI is a hackathon platform that connects companies with talented developers to create solutions. We offer innovators a fun and exciting way to learn new skills, build cool projects, and earn rewards.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse TAIKAI (TKAI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

TAIKAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on TAIKAI (TKAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TAIKAI (TKAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TAIKAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TAIKAI hinna ennustust kohe!

TKAI kohalike valuutade suhtes

TAIKAI (TKAI) tokenoomika

TAIKAI (TKAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TKAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TAIKAI (TKAI) kohta

Kui palju on TAIKAI (TKAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas TKAI hind USD on 0.00311946 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TKAI/USD hind?
Praegune hind TKAI/USD on $ 0.00311946. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TAIKAI turukapitalisatsioon?
TKAI turukapitalisatsioon on $ 271.21K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TKAI ringlev varu?
TKAI ringlev varu on 86.94M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TKAI (ATH) hind?
TKAI saavutab ATH hinna summas 0.01122729 USD.
Mis oli kõigi aegade TKAI madalaim (ATL) hind?
TKAI nägi ATL hinda summas 0.00160005 USD.
Milline on TKAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TKAI kauplemismaht on -- USD.
Kas TKAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
TKAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TKAI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:45:29 (UTC+8)

TAIKAI (TKAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.