TAGGR (TAGGR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TAGGR (TAGGR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

TAGGR (TAGGR) teave TAGGR is a public good, a mix of forums & blogs, where users write posts, upload pics, engage with others, or just use it as their blog. The differentiators: - Content is immutable to others (only the content creator can modify or delete) - Users govern all code changes via voting - 100% autonomous. It generates revenues from user activity and uses part of these funds to auto-top up with cycles. As it is now without any upgrade or devs it can run as long as IC runs and there is user activity Ametlik veebisait: https://taggr.network/ Valge raamat: https://taggr.network/#/whitepaper

TAGGR (TAGGR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TAGGR (TAGGR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 327.75K Koguvaru: $ 319.99K Ringlev varu: $ 313.97K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 334.03K Kõigi aegade kõrgeim: $ 50.26 Kõigi aegade madalaim: $ 0.426645 Praegune hind: $ 1.044

TAGGR (TAGGR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TAGGR (TAGGR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TAGGR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TAGGR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

TAGGR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TAGGR võiks suunduda? Meie TAGGR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

