TAGGR hind (TAGGR)

1 TAGGR/USD reaalajas hind:

-1.80%1D
USD
TAGGR (TAGGR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:29:20 (UTC+8)

TAGGR (TAGGR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

--

-1.88%

-0.13%

-0.13%

TAGGR (TAGGR) reaalajas hind on $1.1. Viimase 24 tunni jooksul TAGGR kaubeldud madalaim $ 1.095 ja kõrgeim $ 1.13 näitab aktiivset turu volatiivsust. TAGGRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 50.26 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.426645.

Lüliajalise tootluse osas on TAGGR muutunud -- viimase tunni jooksul, -1.88% 24 tunni vältel -0.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TAGGR (TAGGR) – turuteave

TAGGR praegune turukapitalisatsioon on $ 345.57K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TAGGR ringlev varu on 313.97K, mille koguvaru on 319988.34. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 352.19K.

TAGGR (TAGGR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TAGGR ja USD hinnamuutus $ -0.021138724068.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TAGGR ja USD hinnamuutus $ -0.2019449300.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TAGGR ja USD hinnamuutus $ -0.1515187300.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TAGGR ja USD hinnamuutus $ -0.38860287762.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.021138724068-1.88%
30 päeva$ -0.2019449300-18.35%
60 päeva$ -0.1515187300-13.77%
90 päeva$ -0.38860287762-26.10%

Mis on TAGGR (TAGGR)

TAGGR is a public good, a mix of forums & blogs, where users write posts, upload pics, engage with others, or just use it as their blog. The differentiators: - Content is immutable to others (only the content creator can modify or delete) - Users govern all code changes via voting - 100% autonomous. It generates revenues from user activity and uses part of these funds to auto-top up with cycles. As it is now without any upgrade or devs it can run as long as IC runs and there is user activity

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse TAGGR (TAGGR) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

TAGGR hinna ennustus (USD)

Kui palju on TAGGR (TAGGR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TAGGR (TAGGR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TAGGR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TAGGR hinna ennustust kohe!

TAGGR kohalike valuutade suhtes

TAGGR (TAGGR) tokenoomika

TAGGR (TAGGR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TAGGR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TAGGR (TAGGR) kohta

Kui palju on TAGGR (TAGGR) tänapäeval väärt?
Reaalajas TAGGR hind USD on 1.1 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TAGGR/USD hind?
Praegune hind TAGGR/USD on $ 1.1. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TAGGR turukapitalisatsioon?
TAGGR turukapitalisatsioon on $ 345.57K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TAGGR ringlev varu?
TAGGR ringlev varu on 313.97K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TAGGR (ATH) hind?
TAGGR saavutab ATH hinna summas 50.26 USD.
Mis oli kõigi aegade TAGGR madalaim (ATL) hind?
TAGGR nägi ATL hinda summas 0.426645 USD.
Milline on TAGGR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TAGGR kauplemismaht on -- USD.
Kas TAGGR sel aastal kõrgemale ka suundub?
TAGGR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TAGGR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:29:20 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.