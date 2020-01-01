Tadpole (TAD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Tadpole (TAD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Tadpole (TAD) teave Tadpole is a memecoin project on Basechain that blends humor with blockchain technology. Inspired by the playful nature of frogs and tadpoles, it aims to create a fun and engaging community while offering a light-hearted entry point into the crypto space. Tadpole focuses on community-driven growth and viral marketing, leveraging the popularity of memecoins to attract a broad audience. Although primarily a meme-focused project, Tadpole also incorporates unique tokenomics and community incentives to maintain engagement and foster long-term participation on Basechain. TAD is the iconic offspring of Base. With the mission to become the official amphibian mascot of the chain, bringing the best Community Onchain forever. Ametlik veebisait: https://tadpole.lol/ Ostke TAD kohe!

Tadpole (TAD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tadpole (TAD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 27.39K $ 27.39K $ 27.39K Koguvaru: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M Ringlev varu: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 27.39K $ 27.39K $ 27.39K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00617812 $ 0.00617812 $ 0.00617812 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Tadpole (TAD) hinna kohta

Tadpole (TAD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tadpole (TAD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TAD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TAD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TAD tokeni tokenoomikat, avastage TAD tokeni reaalajas hinda!

TAD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TAD võiks suunduda? Meie TAD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TAD tokeni hinna ennustust kohe!

