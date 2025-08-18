Rohkem infot TAD

Tadpole logo

Tadpole hind (TAD)

Loendis mitteolevad

1 TAD/USD reaalajas hind:

--
----
-1.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Tadpole (TAD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:45:50 (UTC+8)

Tadpole (TAD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00617812
$ 0.00617812$ 0.00617812

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.48%

-0.54%

-0.54%

Tadpole (TAD) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TAD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TADkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00617812 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TAD muutunud -- viimase tunni jooksul, -1.48% 24 tunni vältel -0.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Tadpole (TAD) – turuteave

$ 28.00K
$ 28.00K$ 28.00K

--
----

$ 28.00K
$ 28.00K$ 28.00K

690.00M
690.00M 690.00M

690,000,000.0
690,000,000.0 690,000,000.0

Tadpole praegune turukapitalisatsioon on $ 28.00K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TAD ringlev varu on 690.00M, mille koguvaru on 690000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 28.00K.

Tadpole (TAD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Tadpole ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Tadpole ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Tadpole ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Tadpole ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.48%
30 päeva$ 0+8.20%
60 päeva$ 0+84.65%
90 päeva$ 0--

Mis on Tadpole (TAD)

Tadpole is a memecoin project on Basechain that blends humor with blockchain technology. Inspired by the playful nature of frogs and tadpoles, it aims to create a fun and engaging community while offering a light-hearted entry point into the crypto space. Tadpole focuses on community-driven growth and viral marketing, leveraging the popularity of memecoins to attract a broad audience. Although primarily a meme-focused project, Tadpole also incorporates unique tokenomics and community incentives to maintain engagement and foster long-term participation on Basechain. TAD is the iconic offspring of Base. With the mission to become the official amphibian mascot of the chain, bringing the best Community Onchain forever.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Tadpole (TAD) allikas

Ametlik veebisait

Tadpole hinna ennustus (USD)

Kui palju on Tadpole (TAD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tadpole (TAD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tadpole nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Tadpole hinna ennustust kohe!

TAD kohalike valuutade suhtes

Tadpole (TAD) tokenoomika

Tadpole (TAD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TAD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tadpole (TAD) kohta

Kui palju on Tadpole (TAD) tänapäeval väärt?
Reaalajas TAD hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TAD/USD hind?
Praegune hind TAD/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Tadpole turukapitalisatsioon?
TAD turukapitalisatsioon on $ 28.00K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TAD ringlev varu?
TAD ringlev varu on 690.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TAD (ATH) hind?
TAD saavutab ATH hinna summas 0.00617812 USD.
Mis oli kõigi aegade TAD madalaim (ATL) hind?
TAD nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TAD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TAD kauplemismaht on -- USD.
Kas TAD sel aastal kõrgemale ka suundub?
TAD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TAD hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.