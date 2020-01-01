SZAR (SZAR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SZAR (SZAR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SZAR (SZAR) teave SZAR is a memecoin issued on the KASPA network using the KRC20 standard, designed to fill the gap in the KASPA ecosystem's blockchain gaming sector. The project follows the principle of equal opportunity and integrates deeply with gaming. With features such as a fair launch with 0% presale and no airdrops, multiple games and a rich, immersive narrative - it has quickly gained popularity across the KRC20 community. Ametlik veebisait: https://szar.ourosociety.com/ Valge raamat: https://szar.ourosociety.com/SZAR%20WHITE%20PAPER%20LAUNCH.pdf Ostke SZAR kohe!

SZAR (SZAR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SZAR (SZAR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 22.53K $ 22.53K $ 22.53K Koguvaru: $ 88.00B $ 88.00B $ 88.00B Ringlev varu: $ 88.00B $ 88.00B $ 88.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 22.53K $ 22.53K $ 22.53K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave SZAR (SZAR) hinna kohta

SZAR (SZAR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SZAR (SZAR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SZAR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SZAR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SZAR tokeni tokenoomikat, avastage SZAR tokeni reaalajas hinda!

