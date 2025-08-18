Mis on SZAR (SZAR)

SZAR is a memecoin issued on the KASPA network using the KRC20 standard, designed to fill the gap in the KASPA ecosystem's blockchain gaming sector. The project follows the principle of equal opportunity and integrates deeply with gaming. With features such as a fair launch with 0% presale and no airdrops, multiple games and a rich, immersive narrative - it has quickly gained popularity across the KRC20 community.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SZAR (SZAR) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

SZAR hinna ennustus (USD)

Kui palju on SZAR (SZAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SZAR (SZAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SZAR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SZAR hinna ennustust kohe!

SZAR kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

SZAR (SZAR) tokenoomika

SZAR (SZAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SZAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SZAR (SZAR) kohta Kui palju on SZAR (SZAR) tänapäeval väärt? Reaalajas SZAR hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SZAR/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SZAR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SZAR turukapitalisatsioon? SZAR turukapitalisatsioon on $ 21.75K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SZAR ringlev varu? SZAR ringlev varu on 88.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SZAR (ATH) hind? SZAR saavutab ATH hinna summas 0.00000368 USD . Mis oli kõigi aegade SZAR madalaim (ATL) hind? SZAR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SZAR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SZAR kauplemismaht on -- USD . Kas SZAR sel aastal kõrgemale ka suundub? SZAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SZAR hinna ennustust

SZAR (SZAR) Olulised valdkonna uudised