SZAR logo

SZAR hind (SZAR)

Loendis mitteolevad

1 SZAR/USD reaalajas hind:

--
----
+1.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
SZAR (SZAR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 21:34:12 (UTC+8)

SZAR (SZAR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00000368
$ 0.00000368$ 0.00000368

$ 0
$ 0$ 0

+1.23%

+1.24%

-28.35%

-28.35%

SZAR (SZAR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SZAR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SZARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00000368 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SZAR muutunud +1.23% viimase tunni jooksul, +1.24% 24 tunni vältel -28.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SZAR (SZAR) – turuteave

$ 21.75K
$ 21.75K$ 21.75K

--
----

$ 21.75K
$ 21.75K$ 21.75K

88.00B
88.00B 88.00B

88,000,000,000.0
88,000,000,000.0 88,000,000,000.0

SZAR praegune turukapitalisatsioon on $ 21.75K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SZAR ringlev varu on 88.00B, mille koguvaru on 88000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 21.75K.

SZAR (SZAR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SZAR ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SZAR ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SZAR ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SZAR ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+1.24%
30 päeva$ 0+7.39%
60 päeva$ 0-1.55%
90 päeva$ 0--

Mis on SZAR (SZAR)

SZAR is a memecoin issued on the KASPA network using the KRC20 standard, designed to fill the gap in the KASPA ecosystem's blockchain gaming sector. The project follows the principle of equal opportunity and integrates deeply with gaming. With features such as a fair launch with 0% presale and no airdrops, multiple games and a rich, immersive narrative - it has quickly gained popularity across the KRC20 community.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SZAR (SZAR) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

SZAR hinna ennustus (USD)

Kui palju on SZAR (SZAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SZAR (SZAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SZAR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SZAR hinna ennustust kohe!

SZAR kohalike valuutade suhtes

SZAR (SZAR) tokenoomika

SZAR (SZAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SZAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SZAR (SZAR) kohta

Kui palju on SZAR (SZAR) tänapäeval väärt?
Reaalajas SZAR hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SZAR/USD hind?
Praegune hind SZAR/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SZAR turukapitalisatsioon?
SZAR turukapitalisatsioon on $ 21.75K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SZAR ringlev varu?
SZAR ringlev varu on 88.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SZAR (ATH) hind?
SZAR saavutab ATH hinna summas 0.00000368 USD.
Mis oli kõigi aegade SZAR madalaim (ATL) hind?
SZAR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SZAR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SZAR kauplemismaht on -- USD.
Kas SZAR sel aastal kõrgemale ka suundub?
SZAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SZAR hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 21:34:12 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.