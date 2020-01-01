Syrax AI (SYRAX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Syrax AI (SYRAX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Syrax AI (SYRAX) teave Syrax AI is a trading infrastructure platform built for Solana meme coin traders, designed to protect users from scams and insider farming. Our ecosystem includes advanced tools like a Telegram token scanner, AI-powered analysis, and real-time bundle detection. Soon, our all-in-one trading platform will launch, offering fast trading, wallet tracking, sniper insights, and detailed token metrics, all in one place. $SYRAX holders unlock premium features, unlimited scans, reduced fees, and earn a share of platform revenue. Syrax is built for the people, not the grifters, bringing transparency, safety, and real utility to Solana trading. Ametlik veebisait: https://www.syrax.ai/ Valge raamat: https://docs.syrax.ai/getting-started/introduction Ostke SYRAX kohe!

Syrax AI (SYRAX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Syrax AI (SYRAX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.64M $ 4.64M $ 4.64M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 40.82M $ 40.82M $ 40.82M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.37M $ 11.37M $ 11.37M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.183403 $ 0.183403 $ 0.183403 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0450678 $ 0.0450678 $ 0.0450678 Praegune hind: $ 0.113697 $ 0.113697 $ 0.113697 Lisateave Syrax AI (SYRAX) hinna kohta

Syrax AI (SYRAX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Syrax AI (SYRAX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SYRAX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SYRAX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SYRAX tokeni tokenoomikat, avastage SYRAX tokeni reaalajas hinda!

SYRAX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SYRAX võiks suunduda? Meie SYRAX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SYRAX tokeni hinna ennustust kohe!

