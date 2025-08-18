Rohkem infot SYRAX

Syrax AI hind (SYRAX)

1 SYRAX/USD reaalajas hind:

$0.122128
-6.90%1D
USD
Syrax AI (SYRAX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:01:03 (UTC+8)

Syrax AI (SYRAX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.121305
24 h madal
$ 0.132016
24 h kõrge

$ 0.121305
$ 0.132016
$ 0.183403
$ 0.0450678
-0.16%

-6.92%

-16.50%

-16.50%

Syrax AI (SYRAX) reaalajas hind on $0.122128. Viimase 24 tunni jooksul SYRAX kaubeldud madalaim $ 0.121305 ja kõrgeim $ 0.132016 näitab aktiivset turu volatiivsust. SYRAXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.183403 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0450678.

Lüliajalise tootluse osas on SYRAX muutunud -0.16% viimase tunni jooksul, -6.92% 24 tunni vältel -16.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Syrax AI (SYRAX) – turuteave

$ 4.99M
--
$ 12.21M
40.82M
99,999,684.317822
Syrax AI praegune turukapitalisatsioon on $ 4.99M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SYRAX ringlev varu on 40.82M, mille koguvaru on 99999684.317822. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.21M.

Syrax AI (SYRAX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Syrax AI ja USD hinnamuutus $ -0.0090878837662882.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Syrax AI ja USD hinnamuutus $ -0.0018407132.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Syrax AI ja USD hinnamuutus $ +0.0238382009.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Syrax AI ja USD hinnamuutus $ +0.04341024310979791.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0090878837662882-6.92%
30 päeva$ -0.0018407132-1.50%
60 päeva$ +0.0238382009+19.52%
90 päeva$ +0.04341024310979791+55.15%

Mis on Syrax AI (SYRAX)

Syrax AI is a trading infrastructure platform built for Solana meme coin traders, designed to protect users from scams and insider farming. Our ecosystem includes advanced tools like a Telegram token scanner, AI-powered analysis, and real-time bundle detection. Soon, our all-in-one trading platform will launch, offering fast trading, wallet tracking, sniper insights, and detailed token metrics, all in one place. $SYRAX holders unlock premium features, unlimited scans, reduced fees, and earn a share of platform revenue. Syrax is built for the people, not the grifters, bringing transparency, safety, and real utility to Solana trading.

Üksuse Syrax AI (SYRAX) allikas

Syrax AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Syrax AI (SYRAX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Syrax AI (SYRAX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Syrax AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Syrax AI hinna ennustust kohe!

SYRAX kohalike valuutade suhtes

Syrax AI (SYRAX) tokenoomika

Syrax AI (SYRAX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SYRAX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Syrax AI (SYRAX) kohta

Kui palju on Syrax AI (SYRAX) tänapäeval väärt?
Reaalajas SYRAX hind USD on 0.122128 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SYRAX/USD hind?
Praegune hind SYRAX/USD on $ 0.122128. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Syrax AI turukapitalisatsioon?
SYRAX turukapitalisatsioon on $ 4.99M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SYRAX ringlev varu?
SYRAX ringlev varu on 40.82M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SYRAX (ATH) hind?
SYRAX saavutab ATH hinna summas 0.183403 USD.
Mis oli kõigi aegade SYRAX madalaim (ATL) hind?
SYRAX nägi ATL hinda summas 0.0450678 USD.
Milline on SYRAX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SYRAX kauplemismaht on -- USD.
Kas SYRAX sel aastal kõrgemale ka suundub?
SYRAX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SYRAX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:01:03 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.