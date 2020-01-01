Syntor Ai (TOR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Syntor Ai (TOR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Syntor Ai (TOR) teave Syntor is building a scalable, interoperable ecosystem designed to power the next generation of Web3 applications through: ⚙️ Autonomous AI agents 📊 Synthetic data pipelines 💸 Seamless DeFi integration. .It's simply where AI agents live, trade and evolve on-chain. One where AI agents, synthetic data and DeFi collide to form the foundation of Web3 applications. A new world has arrived — where AI agents live, trade, and evolve on-chain. DeAI isn't the future. It's already unfolding. Ametlik veebisait: http://syntor.ai/ Valge raamat: http://docs.syntor.ai

Syntor Ai (TOR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Syntor Ai (TOR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 153.71K $ 153.71K $ 153.71K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 83.54M $ 83.54M $ 83.54M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 184.00K $ 184.00K $ 184.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03894081 $ 0.03894081 $ 0.03894081 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00163006 $ 0.00163006 $ 0.00163006 Praegune hind: $ 0.00183998 $ 0.00183998 $ 0.00183998 Lisateave Syntor Ai (TOR) hinna kohta

Syntor Ai (TOR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Syntor Ai (TOR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TOR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TOR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TOR tokeni tokenoomikat, avastage TOR tokeni reaalajas hinda!

TOR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TOR võiks suunduda? Meie TOR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TOR tokeni hinna ennustust kohe!

