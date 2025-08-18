Mis on Syntor Ai (TOR)

Syntor is building a scalable, interoperable ecosystem designed to power the next generation of Web3 applications through: ⚙️ Autonomous AI agents 📊 Synthetic data pipelines 💸 Seamless DeFi integration. .It's simply where AI agents live, trade and evolve on-chain. One where AI agents, synthetic data and DeFi collide to form the foundation of Web3 applications. A new world has arrived — where AI agents live, trade, and evolve on-chain. DeAI isn’t the future. It’s already unfolding.

Üksuse Syntor Ai (TOR) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

TOR kohalike valuutade suhtes

Syntor Ai (TOR) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Syntor Ai (TOR) kohta Kui palju on Syntor Ai (TOR) tänapäeval väärt? Reaalajas TOR hind USD on 0.00165212 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TOR/USD hind? $ 0.00165212 . Milline on Syntor Ai turukapitalisatsioon? TOR turukapitalisatsioon on $ 137.84K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TOR ringlev varu? TOR ringlev varu on 83.54M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TOR (ATH) hind? TOR saavutab ATH hinna summas 0.03894081 USD . Mis oli kõigi aegade TOR madalaim (ATL) hind? TOR nägi ATL hinda summas 0.00164337 USD . Milline on TOR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TOR kauplemismaht on -- USD . Kas TOR sel aastal kõrgemale ka suundub? TOR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.

