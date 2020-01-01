Synthetix USDx (USDX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Synthetix USDx (USDX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Synthetix USDx (USDX) teave Synthetix provides liquidity infrastructure for perps trading platforms. Users can deposit various assets to provide liquidity to markets that are build on the Synthetix Core system. Integrators build trading frontends and novel derivatives like leveraged tokens and automated trading strategies on top of Synthetix infrastructure to provide their users access to various trading products. Synthetix has live deployments on Ethereum, Base, Optimism, and Arbitrum. Ametlik veebisait: https://www.synthetix.io Ostke USDX kohe!

Synthetix USDx (USDX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Synthetix USDx (USDX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 265.54K $ 265.54K $ 265.54K Koguvaru: $ 278.79K $ 278.79K $ 278.79K Ringlev varu: $ 278.79K $ 278.79K $ 278.79K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 265.54K $ 265.54K $ 265.54K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.058 $ 1.058 $ 1.058 Kõigi aegade madalaim: $ 0.62038 $ 0.62038 $ 0.62038 Praegune hind: $ 0.95246 $ 0.95246 $ 0.95246 Lisateave Synthetix USDx (USDX) hinna kohta

Synthetix USDx (USDX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Synthetix USDx (USDX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate USDX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: USDX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate USDX tokeni tokenoomikat, avastage USDX tokeni reaalajas hinda!

