Mis on Synthetix USDx (USDX)

Synthetix provides liquidity infrastructure for perps trading platforms. Users can deposit various assets to provide liquidity to markets that are build on the Synthetix Core system. Integrators build trading frontends and novel derivatives like leveraged tokens and automated trading strategies on top of Synthetix infrastructure to provide their users access to various trading products. Synthetix has live deployments on Ethereum, Base, Optimism, and Arbitrum.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Synthetix USDx (USDX) allikas Ametlik veebisait

Synthetix USDx hinna ennustus (USD)

Kui palju on Synthetix USDx (USDX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Synthetix USDx (USDX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Synthetix USDx nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Synthetix USDx hinna ennustust kohe!

USDX kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Synthetix USDx (USDX) tokenoomika

Synthetix USDx (USDX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Synthetix USDx (USDX) kohta Kui palju on Synthetix USDx (USDX) tänapäeval väärt? Reaalajas USDX hind USD on 0.95246 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune USDX/USD hind? $ 0.95246 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind USDX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Synthetix USDx turukapitalisatsioon? USDX turukapitalisatsioon on $ 265.54K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on USDX ringlev varu? USDX ringlev varu on 278.79K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim USDX (ATH) hind? USDX saavutab ATH hinna summas 1.058 USD . Mis oli kõigi aegade USDX madalaim (ATL) hind? USDX nägi ATL hinda summas 0.62038 USD . Milline on USDX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine USDX kauplemismaht on -- USD . Kas USDX sel aastal kõrgemale ka suundub? USDX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USDX hinna ennustust

Synthetix USDx (USDX) Olulised valdkonna uudised