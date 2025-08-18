Rohkem infot USDX

USDX Hinnainfo

USDX Ametlik veebisait

USDX Tokenoomika

USDX Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Synthetix USDx logo

Synthetix USDx hind (USDX)

Loendis mitteolevad

1 USDX/USD reaalajas hind:

$0.95246
$0.95246$0.95246
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Synthetix USDx (USDX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:29:11 (UTC+8)

Synthetix USDx (USDX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.952311
$ 0.952311$ 0.952311
24 h madal
$ 0.953736
$ 0.953736$ 0.953736
24 h kõrge

$ 0.952311
$ 0.952311$ 0.952311

$ 0.953736
$ 0.953736$ 0.953736

$ 1.058
$ 1.058$ 1.058

$ 0.62038
$ 0.62038$ 0.62038

--

+0.01%

-3.57%

-3.57%

Synthetix USDx (USDX) reaalajas hind on $0.95246. Viimase 24 tunni jooksul USDX kaubeldud madalaim $ 0.952311 ja kõrgeim $ 0.953736 näitab aktiivset turu volatiivsust. USDXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.058 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.62038.

Lüliajalise tootluse osas on USDX muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.01% 24 tunni vältel -3.57% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Synthetix USDx (USDX) – turuteave

$ 265.54K
$ 265.54K$ 265.54K

--
----

$ 265.54K
$ 265.54K$ 265.54K

278.79K
278.79K 278.79K

278,791.0476523465
278,791.0476523465 278,791.0476523465

Synthetix USDx praegune turukapitalisatsioon on $ 265.54K -- 24 tunnise kauplemismahuga. USDX ringlev varu on 278.79K, mille koguvaru on 278791.0476523465. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 265.54K.

Synthetix USDx (USDX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Synthetix USDx ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Synthetix USDx ja USD hinnamuutus $ -0.0346039195.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Synthetix USDx ja USD hinnamuutus $ -0.0455532091.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Synthetix USDx ja USD hinnamuutus $ -0.032032743908079.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.01%
30 päeva$ -0.0346039195-3.63%
60 päeva$ -0.0455532091-4.78%
90 päeva$ -0.032032743908079-3.25%

Mis on Synthetix USDx (USDX)

Synthetix provides liquidity infrastructure for perps trading platforms. Users can deposit various assets to provide liquidity to markets that are build on the Synthetix Core system. Integrators build trading frontends and novel derivatives like leveraged tokens and automated trading strategies on top of Synthetix infrastructure to provide their users access to various trading products. Synthetix has live deployments on Ethereum, Base, Optimism, and Arbitrum.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Synthetix USDx (USDX) allikas

Ametlik veebisait

Synthetix USDx hinna ennustus (USD)

Kui palju on Synthetix USDx (USDX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Synthetix USDx (USDX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Synthetix USDx nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Synthetix USDx hinna ennustust kohe!

USDX kohalike valuutade suhtes

Synthetix USDx (USDX) tokenoomika

Synthetix USDx (USDX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Synthetix USDx (USDX) kohta

Kui palju on Synthetix USDx (USDX) tänapäeval väärt?
Reaalajas USDX hind USD on 0.95246 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune USDX/USD hind?
Praegune hind USDX/USD on $ 0.95246. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Synthetix USDx turukapitalisatsioon?
USDX turukapitalisatsioon on $ 265.54K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on USDX ringlev varu?
USDX ringlev varu on 278.79K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim USDX (ATH) hind?
USDX saavutab ATH hinna summas 1.058 USD.
Mis oli kõigi aegade USDX madalaim (ATL) hind?
USDX nägi ATL hinda summas 0.62038 USD.
Milline on USDX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine USDX kauplemismaht on -- USD.
Kas USDX sel aastal kõrgemale ka suundub?
USDX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USDX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:29:11 (UTC+8)

Synthetix USDx (USDX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.