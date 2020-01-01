Synthetify (SNY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Synthetify (SNY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Synthetify (SNY) teave "Synthetify is an upcoming synthetic assets platform, fully built on top of the Solana blockchain. The platform aims to provide a bridge between cryptocurrencies, stocks, fiat money and other financial instruments directly from one decentralized exchange. Synthetify solves critical problems of other Synthetic assets platforms, like high fees, long confirmation times and losses caused by arbitrage during sharp market moves. Solana blockchain offers orders of magnitude better performance than any other layer one blockchain available on the market right now and thanks to low fees and fast confirmation time is perfect bedrock for applications like Synthetify. Synthetify will introduce its own token that will act as collateral for synthetic assets, reduce fees on Synthetify exchange and hold voting power during governance decisions." Ametlik veebisait: http://synthetify.io/ Ostke SNY kohe!

Synthetify (SNY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Synthetify (SNY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 33.08K $ 33.08K $ 33.08K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 11.56M $ 11.56M $ 11.56M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 286.14K $ 286.14K $ 286.14K Kõigi aegade kõrgeim: $ 7.42 $ 7.42 $ 7.42 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00180255 $ 0.00180255 $ 0.00180255 Praegune hind: $ 0.00284747 $ 0.00284747 $ 0.00284747 Lisateave Synthetify (SNY) hinna kohta

Synthetify (SNY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Synthetify (SNY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SNY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SNY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SNY tokeni tokenoomikat, avastage SNY tokeni reaalajas hinda!

SNY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SNY võiks suunduda? Meie SNY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

